Корретха: Надаль — величайший спортсмен в истории Испании

Бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился мнением о завершившемся Кубке Дэвиса, который выиграла сборная Испании.

«Кубок Дэвиса прошёл успешно для тенниса и испанского спорта в целом. Я думаю, что победа Испании в Мадриде сделает турнир ещё более интересным. Очень рад за всех ребят.

Надаль — величайший спортсмен в истории Испании и один из лучших в мире. Я думаю, что лишь нескольким людям в мире удалось достичь того, что он сделал в своей карьере. Его любят во всём мире, он настоящая машина. Надаль будет продолжать до тех пор, пока ему позволяет его организм. Надеюсь, это будет ещё долго, ведь другого такого не будет», — цитирует Корретху Tennis World USA.

На Кубке Дэвиса Надаль выиграл все пять одиночных матчей.