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Сафин: я был одержим второй победой на турнире «Большого шлема»

Сафин: я был одержим второй победой на турнире «Большого шлема»
Теннис / ATP 0

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин поделился воспоминаниями о победе на Открытом чемпионате Австралии 2005 года.

«У меня был только один титул на турнирах „Большого шлема“. Я был одержим желанием выиграть ещё один. Я получил удовольствие от турнира, но самое большое наслаждение принесла победа», — приводит слова Сафина The Sydney Morning Herald.

В финале Australian Open Марат одолел хозяина кортов Ллейтона Хьюитта со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Играть с Хьюиттом в Австралии — это непростая ситуация. Но я ощущал свежесть. Ллейтон играл дома и был заведён, однако до этого он провёл много пятисетовых матчей, поэтому был не так свеж в игре со мной», — сказал россиянин.

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