Тренер Надаля: Федерер давно бы закончил карьеру, если бы Рафа перестал играть

Франциско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о доминировании «Большой тройки», в которую включают Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Игроки из „Большой тройки“ вынуждают друг друга двигаться вперёд, это точно. Если бы Рафа перестал играть, Федерер уже давно закончил бы карьеру. Между ними идёт битва за то, кто выиграет больше мэйджоров, и не только за это.

Я был на Мальорке, где Рафа тренировался после свадьбы в преддверии Итогового чемпионата ATP. Просто невероятно, как спустя 15 лет этот парень остаётся столь сильным, увлечённым и заинтересованным в игре", — приводит слова Ройга Punto de Break.

Надаль завершит год в статусе первой ракетки мира.

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