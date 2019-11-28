Федерер готов вернуть деньги болельщикам из Колумбии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер готов вернуть болельщикам деньги за билеты на его выставочный матч с немцем Александром Зверевым, который должен был состояться в Боготе (Колумбия). Встречу отменили из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.

«Роджер готов предоставить компенсацию болельщикам в Боготе. Наша цель — провести там игру в следующем году. Если это не получится, Роджер вернёт деньги за своё участие в игре и обеспечит возвращение денег болельщикам за билеты. Эта прекрасная история не может закончиться отменой игры», — приводит слова Федерера Тони Годсика Tages Anzeiger.

Федерер завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков

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