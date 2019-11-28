Федерер готов вернуть деньги болельщикам из Колумбии
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер готов вернуть болельщикам деньги за билеты на его выставочный матч с немцем Александром Зверевым, который должен был состояться в Боготе (Колумбия). Встречу отменили из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.
«Роджер готов предоставить компенсацию болельщикам в Боготе. Наша цель — провести там игру в следующем году. Если это не получится, Роджер вернёт деньги за своё участие в игре и обеспечит возвращение денег болельщикам за билеты. Эта прекрасная история не может закончиться отменой игры», — приводит слова Федерера Тони Годсика Tages Anzeiger.
Федерер завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.
Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков
Тренер Надаля: Федерер давно бы закончил карьеру, если бы Рафа перестал играть
Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год
Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!
- 28 ноября 2019
-
14:59
-
13:48
-
12:45
-
11:17
-
10:07
-
10:00
-
08:22
-
00:57
- 27 ноября 2019
-
23:23
-
22:29
-
21:03
-
18:19
-
16:06
-
15:32
-
14:27
-
13:02
-
12:20
-
11:00
-
10:21
-
09:09
-
08:19
-
00:51
- 26 ноября 2019
-
23:59
-
23:57
-
22:57
-
22:31
-
22:21
-
21:46
-
20:44
-
20:03
-
19:32
-
18:29
-
16:13
-
15:43
-
15:14
Партнерский контент