Третья ракетка США раскритиковал ATP Cup, приведя в пример Молдавию

Третья ракетка США Райлли Опелка раскритиковал включение в календарь тура нового командного турнира — ATP Cup. Соревнования пройдут в Австралии в январе 2020 года.

«Этот ATP Cup просто жалок. Я был потрясен, когда ATP одобрила его проведение. Это плохо для тенниса. Получается ещё сложнее, чем должно быть.

Например, я — 36-я ракетка мира, но не смогу сыграть, потому что допускаются только топ-2 представителя страны. Это нечестно. Это неравные возможности для всех. Например, Молдавия квалифицировалась. Их первая ракетка гораздо ниже меня в рейтинге. А их второй игрок, не думаю, что у него вообще есть рейтинг. Всё идёт к сухой победе над ним за 30 минут. Это плохо для спорта", — цитирует Опелку Tennis World USA.