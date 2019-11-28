Третья ракетка США раскритиковал ATP Cup, приведя в пример Молдавию
Третья ракетка США Райлли Опелка раскритиковал включение в календарь тура нового командного турнира — ATP Cup. Соревнования пройдут в Австралии в январе 2020 года.
«Этот ATP Cup просто жалок. Я был потрясен, когда ATP одобрила его проведение. Это плохо для тенниса. Получается ещё сложнее, чем должно быть.
Например, я — 36-я ракетка мира, но не смогу сыграть, потому что допускаются только топ-2 представителя страны. Это нечестно. Это неравные возможности для всех. Например, Молдавия квалифицировалась. Их первая ракетка гораздо ниже меня в рейтинге. А их второй игрок, не думаю, что у него вообще есть рейтинг. Всё идёт к сухой победе над ним за 30 минут. Это плохо для спорта", — цитирует Опелку Tennis World USA.
В ITF ответили на предложение Джоковича объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup
- 28 ноября 2019
-
14:59
-
13:48
-
12:45
-
11:17
-
10:07
-
10:00
-
08:22
-
00:57
- 27 ноября 2019
-
23:23
-
22:29
-
21:03
-
18:19
-
16:06
-
15:32
-
14:27
-
13:02
-
12:20
-
11:00
-
10:21
-
09:09
-
08:19
-
00:51
- 26 ноября 2019
-
23:59
-
23:57
-
22:57
-
22:31
-
22:21
-
21:46
-
20:44
-
20:03
-
19:32
-
18:29
-
16:13
-
15:43
-
15:14
Партнерский контент