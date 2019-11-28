Кузнецова, Касаткина, С. Уильямс, Андрееску и Гауфф начнут сезон в Окленде
Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина начнут следующий сезон выступлением на турнире в Окленде, сообщает TVNZ. В рейтинге WTA Светлана занимает 54-ю строчку, Дарья — 69-ю.
В заявочный список также вошли американки Серена Уильямс, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, канадка Бьянка Андрееску, датчанка Каролина Возняцки, немка Юлия Гёргес, француженки Каролин Гарсия и Ализе Корне, представительница Латвии Елена Остапенко. Матчи основной сетки начнутся 6 января 2020 года.
В 2018 и 2019 годах победительницей этих соревнований стала Гёргес. В финале минувшего розыгрыша она обыграла Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.
Турнир в Окленде в парном разряде выиграли Эжени Бушар из Канады и американка Софья Кенин.
Россиянка Кузнецова и украинка Ястремская стали претендентками на награды WTA
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