Федерер рассказал, почему не любит публиковать фото с отдыха

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер признался, что не любит делиться личными фото с отдыха в социальных сетях.

«Мне не нравится публиковать фотографии с отдыха. Считаю это нечестным, ведь другие люди всё ещё работают. Поэтому я не стараюсь выглядеть чересчур радостным на пляже. Я ценю эти личные моменты со своей семьёй. Для этого мне не нужны соцсети», — приводит слова Федерера Blick.

38-летний швейцарец в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Федерер завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

На минувшей неделе Федерер и немец Александр Зверев провели выставочный матч в Мехико (Мексика). Роджер одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей.

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