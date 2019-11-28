Экс первая ракетка мира Халеп рассталась с тренером, с которым выиграла Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира из Румынии теннисистка Симона Халеп сообщила, что решила прекратить сотрудничество с тренером Даниэлем Добре.
«Даниэль, хочу поблагодарить тебя за всё, что ты сделал для меня в этом году (на самом деле, за много лет, что ты был рядом со мной). За твою напряжённую работу, за терпение и веру в меня. Мы заканчиваем наш союз с чемпионским кубком Уимблдона и великолепной дружбой… Мы не можем просить большего. Я желаю тебе самого лучшего, и кто знает, может быть, в будущем мы вместе напишем ещё одну главу в теннисе», — написала Халеп на своей странице в «Твиттере».
Под руководством Добре Симона впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале американку Серену Уильямс — 6:2, 6:2. По итогам сезона-2019 румынская теннисистка заняла 4-е место в рейтинге WTA.
Сезон-2019 румынка начинала без наставника. Также напомним, что предыдущий тренер Халеп, Даррен Кэхилл, ушёл из команды теннисистки в конце сезона-2018 по семейным обстоятельствам. Ранее Халеп заявила, что планирует возобновить сотрудничество с ним.
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