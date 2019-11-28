Надаль — о награде за честную игру: можно в этот раз её выиграю я?
Первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль выразил желание стать победителем ежегодной награды АТР имени Стефана Эрберга, которая вручается за спортивное поведение и честную игру.
«Можно в этот раз её выиграю я?» — так подписал Рафа фото со всеми претендентами на победу в своём «твиттере».
Соперниками Надаля в борьбе за приз являются Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Диего Шварцман (Аргентина).
Надаль — двукратный обладатель награды Стефана Эдберга. Испанцу удалось победить в 2010 и 2018 годах. Абсолютным рекордсменом по количеству побед является Роджер Федерер — в его активе 13 наград (2004-2009, 2011-2017).
В 2019 году Надаль выиграл четыре трофея, проиграв лишь 7 матчей из 65.
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