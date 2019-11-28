Теннисистка Вихлянцева рассказала о своём отношении к откровенным фотосессиям

Россиянка Наталья Вихлянцева пока не готова к фотосессиям в купальнике — теннисистка считает, что это слишком отвлекает от спорта и забирает много сил.



«На одну летнюю фотосессию я попала совершенно случайно. Меня туда привела знакомая, которая в курсе всех активностей в Волгограде. С ней всегда очень интересно. То мы на квест с ней ходили, то на открытые чтения. В тот раз посетили короткую фотосессию – 20 минут, но море позитива и очень классные фотографии. Потом эта же фотограф меня и на корте снимала.



Это забирает много времени и энергии. Мне пока хочется быть сфокусированной на теннисе. Но, думаю, когда пойдут нормальные результаты, появится повышенное внимание. Главное – не распыляться. Но почему бы и не сделать раз в месяц какой-нибудь красивый фотосет?



К фотосессиям в купальниках, как в журнале Sports Illustrated у меня неоднозначное отношение. Конечно, это сразу повышенное внимание. Но мне такая тема пока не нравится. Храбрости не хватает или чего-то еще. Наверное, меня так воспитали. Я предпочту Vogue, Tatler или Glamour», — цитирует Вихлянцеву «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Вихлянцева является 112-й ракеткой мира. Лучшим результатом 22-летней уроженки Волгограда является 54-е место в рейтинге WTA (октябрь 2017).