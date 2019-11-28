В Канаде вышла в тираж биография 19-летней Андрееску

В Канаде выпустили книгу «Бьянка Андрееску: Она север» — биографию 19-летней теннисистки Бьянки Андрееску. Об этом сообщает Tennis Life. Автором издания стала спортивная журналистка Стефани Майлз.
В книге описывается путь Бьянки: от её первых шагов в теннисе до победы на Открытом чемпионате США — 2019, в финале которого она обыграла американку Серену Уильямс.
Напомним, в начале 2019 года юная канадка не входил в топ-100 рейтинга WTA, однако уже сейчас она является пятой ракеткой мира.
В этом сезоне она провела 55 матчей, в 48 из которых одержала победы. Помимо главного трофея US Open, в её активе титулы на соревнованиях в категории Premier в Индиан-Уэллсе и Торонто. Сезон Бьянка завершила тремя поражениями (в Пекине и на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне).
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