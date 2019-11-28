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Федерер составил портрет идеального теннисиста, упомянув Монфиса и Риоса

Федерер составил портрет идеального теннисиста, упомянув Монфиса и Риоса
Теннис / ATP 0

20-катный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, какими чертами должен обладать идеальный теннисист.

«Ферхенд определённо должен быть от Фернандо Гонсалеса, чувство мяча Марсело Риоса, а подача Иснера или Сампраса. Идеальный бэкхенд, наверное, у Джоковича или Агасси, боевой дух — однозначно Надаль, а скорость Монфиса. Себя я бы не включал в этот список», — приводит слова Федерера We are tennis.

За свою карьеру 38-летний уроженец Базеля, занимающий третью строчку в рейтинге ATP, выиграл 103 титула в одиночном разряде. В 2019 году он стал чемпионом соревнований в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

Ранее Федерер заявил о готовности выиграть Открытый чемпионат Австралии.

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