Зверев повторил достижение Надаля, Агасси, Борга и Макинроя

Немецкий теннисист Александр Зверев стал 13-м игроком в истории, сумевшим в возрасте до 22 лет финишировать на протяжении трёх сезонов подряд в топ-10 рейтинга АТР. Последним, кому удавалось подобное стал серб Новак Джокович.



Кроме как Звереву и Джоковичу, это достижение покорялось Бьорну Боргу (Норвегия), Джону Макинрою (США), Ивану Лендлу (США), Матсу Виландеру (США), Борису Беккеру (Германия), Стефану Эдбергу (Швеция), Андре Агасси (США), Питу Сампрасу (США), Ллейтону Хьютту (Австралия), Энди Роддику (США) и Рафаэлю Надалю (Испания).



Зверев в минувшем сезоне дошёл четвертьфинала «Ролан Гаррос», стал полуфиналистом Итогового турнира ATP и одержал победу на соревнованиях в Женеве (Швейцария). В настоящее время он является седьмой ракеткой мира.