Иванишевич: у Маррея нет шансов выиграть ещё один турнир «Большого шлема»

Победитель Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером серба Новака Джоковича, предположил, что британец Энди Маррей больше не сможет выиграть ни одного турнира «Большого шлема».



«У Маррея нет шансов на завоевание «Шлема». Однако Энди может преподнести несколько сюрпризов. Он может пройти далеко, но я не думаю, что он сможет выжить в семи матчах пятисетового формата.



Всё дело исключительно в его здоровье. Если он в порядке и бедро не беспокоит его, то никто не захочет играть с ним. Маррей – великолепный боец, и когда он выходит на корт, то непременно хочет побеждать. Это плохая новость для любого из соперников», – цитирует Иванишевича Sky Sports.



В завершившемся сезоне Маррей завоевал первый титул с марта 2017 года, одержав волевую победу в финале турнира в Антверпена (Бельгия) над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Надаль: Маррей — один из самых талантливых игроков, которых я видел