Девятая ракетка мира: никогда не забуду то, что Надаль сказал мне

Девятая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился мнением о соотечественнике Рафаэле Надале.



«Надаль – уникальный человек. В его характере заложено отдавать всё самое позитивное своей команде. Рафаэль живёт соревнованиями. Я никогда не забуду, как он сказал мне, что я буду для него примером на всю оставшуюся жизнь», – цитирует Баутиста-Агута Tennis World USA.



24 ноября Баутиста-Агут выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Испании. В финальном матче испанец одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Победу испанской команде принёс Надаль, обыгравший канадца Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6 (9:7).



В ходе соревнований Баутиста-Агут покинул расположение сборной Испании из-за смерти отца, но уже через несколько дней вернулся в команду и сыграл в финале.

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