Лидеры сборной Пакистана бойкотируют матч Кубка Дэвиса с Индией

Ведущие теннисисты сборной Пакистана бойкотировали отборочный матч Кубка Дэвиса с Индией. Игры пройдут сегодня, 29 ноября, и завтра в Казахстане.

Двукратный финалист ТБШ (в паре и в миксте) пакистанец Айсам-уль-Хак Куреши и второй номер сборной страны Акил Хан отказались выходить на корт из-за переноса встречи из столицы Пакистана Исламабада на нейтральную площадку в Нур-Султан (Казахстан), информирует Al Jazeera.

Теперь со сборной Индии, в состав которой включён восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре Леандер Паес, сразятся 447-я и 1005-я ракетка среди юниоров Хусаифа Абдул Реман и Мохаммед Шоаиб.

Победитель матча Индия – Пакистан 6 и 7 марта встретится с Хорватией за право сыграть в финальной части Кубка Дэвиса в Мадриде.

Между Индией и Пакистаном сохраняются напряжённые отношения из-за неразрешённых территориальных споров вокруг провинции Кашмир.