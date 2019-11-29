Лидеры сборной Пакистана бойкотируют матч Кубка Дэвиса с Индией

Ведущие теннисисты сборной Пакистана бойкотировали отборочный матч Кубка Дэвиса с Индией. Игры пройдут сегодня, 29 ноября, и завтра в Казахстане.
Двукратный финалист ТБШ (в паре и в миксте) пакистанец Айсам-уль-Хак Куреши и второй номер сборной страны Акил Хан отказались выходить на корт из-за переноса встречи из столицы Пакистана Исламабада на нейтральную площадку в Нур-Султан (Казахстан), информирует Al Jazeera.
Теперь со сборной Индии, в состав которой включён восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре Леандер Паес, сразятся 447-я и 1005-я ракетка среди юниоров Хусаифа Абдул Реман и Мохаммед Шоаиб.
Победитель матча Индия – Пакистан 6 и 7 марта встретится с Хорватией за право сыграть в финальной части Кубка Дэвиса в Мадриде.
Между Индией и Пакистаном сохраняются напряжённые отношения из-за неразрешённых территориальных споров вокруг провинции Кашмир.
- 29 ноября 2019
-
11:59
-
11:22
-
11:04
-
10:05
-
09:42
-
08:25
-
00:44
- 28 ноября 2019
-
23:18
-
22:46
-
20:54
-
19:41
-
19:13
-
18:18
-
17:57
-
17:22
-
16:27
-
15:22
-
14:59
-
13:48
-
12:45
-
11:17
-
10:07
-
10:00
-
08:22
-
00:57
- 27 ноября 2019
-
23:23
-
22:29
-
21:03
-
18:19
-
16:06
-
15:32
-
14:27
-
13:02
-
12:20
-
11:00