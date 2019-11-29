Медведев и Надаль сыграют на турнире в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори подтвердили участие в турнире в Барселоне (Испания), сообщает Tennis World USA.
Первая ракетка мира Надаль в 16-й раз выступит в основной сетке этих соревнований. Он является 11-кратным победителем турнира в Барселоне. В завершившемся сезоне Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл австрийцу Доминику Тиму – 4:6, 4:6.
Медведев, завершивший сезон-2019 на пятом месте в рейтинге ATP, примет участие в турнире в Барселоне во второй раз в карьере. 13-я ракетка мира Нисикори в девятый раз сыграет в столице Каталонии.
Турнир ATP-500 в Барселоне пройдёт с 20 по 26 апреля 2020 года. Действующим чемпионом соревнований является Тим, который в финале одержал победу над Медведевым – 6:4, 6:0.
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