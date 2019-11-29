Хачанов: полуфинал КД — не та стадия, где должна останавливаться Россия

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги Кубка Дэвиса. Россияне дошли до полуфинала соревнований, где проиграли команде Канады. Победу одержала сборная Испании во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

«Спасибо огромное всем за отличную поддержку! Неделя в Мадриде была сложной — мы остановилась в шаге от истории, но станем только сильнее.

Полуфинал — не та стадия, где должна останавливаться Россия. Я невероятно горд представлять страну на таком турнире — для меня это большая честь! Мы станем ещё сильнее, чтобы радовать наших болельщиков. Спасибо Андрею Рублёву и всей команде — без вас ничего бы не было. Респект соперникам — это было круто!" — написал Хачанов в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Хачанова в «Инстаграме».

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