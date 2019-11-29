Давыденко: единственное, из-за чего обидно после завершения карьеры, — призовые

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко, если и считает, что рано завершил карьеру пять лет назад, то только из-за призовых.

«Единственное, из-за чего обидно, это призовые. В два раза всё выросло. В первых кругах люди получают в два-три раза больше, чем я на Уимблдоне, а там нужно было ещё до финала дойти. Думаешь: ничего себе, сколько зарабатывать стали! Смотришь на экономику — цены не так выросли, как призовые. Здорово, что в теннисе стало больше денег. Можно сказать, идите все в теннис играть! Там много денег сейчас.

Когда ты играешь, всё крутится вокруг тебя, все тебя облизывают. Когда заканчиваешь, то отходишь в сторону. Из-за этого превращаешься в другого человека. У тебя дети, ты крутишься вокруг них. Но у всех разная психология, и все по-разному подходят к этому. Многие пытаются не уходить из тенниса, даже если заканчивают. Остаются там тренировать или спарринговать, становятся менеджерами, потому что есть привычка ездить.

Я вот пять лет не ездил, в Вашингтон полетел с Хачановым в первый раз. Смотрю на тренеров, а они все были уже лет десять назад. Те же самые тренеры, всё то же самое. Думаю: да, комфортная жизнь. Но у них нет семьи, они ездят с игроками на протяжении 10–20 лет. Не знаю, для кого они зарабатывают. Для себя? Им уже под 60, у них нет детей, нет никого, но нравится такая жизнь, нравится ездить, тренировать. Вся эта теннисная тусовка, которая ездит на протяжении всего сезона, переходит в следующий и так далее. Чуть-чуть обновляются турниры, но практически всё то же самое. Те же города, страны — всё то же самое. Входишь в это русло и не понимаешь другой жизни. И не хочешь, потому что у тебя все суперкомфортно. У тебя пятизвёздочные гостиницы, завтраки по десять раз и вся еда бесплатная на кортах. И встаёт вопрос: а если все это закончится, что я буду делать? Что дальше, куда бежать, кого тренировать? Сидеть дома и пить кофе? У многих паника, они не знают, чем заняться, вот и пытаются остаться и не заканчивают», — приводит слова Давыденко Eurosport.ru.