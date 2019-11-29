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Швед Розенгрен вошёл в тренерский штаб Хачанова

Швед Розенгрен вошёл в тренерский штаб Хачанова
Теннис / ATP 0

17-я ракетка мира, 23-летний российский теннисист Карен Хачанов объявил о начале сотрудничества со шведским специалистом Фредриком Розенгреном.

«Рад объявить о начале сотрудничества с новым тренером — Фредриком Розенгреном, работавшим со многими топовыми спортсменами. Фредрика знают во всем мире как сильного и умного тренера с безупречной репутацией.

Продолжаем также работу и с моим нынешнем тренером Ведраном Мартичем, с которым достигли места в топ-10 ATP и останавливаться не собираемся», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

Хачанов на протяжении сезона-2019 входил в топ-10, поднявшись на восьмое место, но потерял порядка десяти позиций, не сумев защитить титул на «Мастерсе» в Париже.

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