Давыденко: Федерер всё время мне припоминает, что я его обыграл в Дохе

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко считает, что первым из «большой тройки» уйдёт из тенниса швейцарец Роджер Федерер.

«Ему в следующем году будет 39, и он, думаю, хочет последнюю Олимпиаду сыграть. Не знаю, захочет ли он до 40 дойти и какой-то рекорд побить… Он же смотрит, как идёт у него результат. Если ему легко даётся доходить до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов, очки набираются, значит, он останется в десятке. Ладно, не первый, но в пятёрке, седьмой, до конца года он в десятке. Если человеку 40, а он в десятке, что можно сказать? Значит, у молодых ещё теннис сырой. Если человек в 40 лет обыгрывает десятку мира, многим из которых 23, и они физически сильнее, крепче во всём, значит, старое теннисное поколение лучше.

Он сказал — я с ним в Шанхае общался — что восстанавливается не как раньше, не за один день, но трёх-четырёх дней хватает. Есть определённый цикл турниров, ему помогают физио, фитнес. Мне кажется, его даже не тело больше беспокоит, а голова. Насколько он концентрацией может удержать матч. Если в этом плане он продержится, значит, ещё будет наверху. И, конечно, дай бог, у него не будет травм. Он хочет сыграть Олимпиаду в Токио, поэтому 2020-й он точно проведёт до конца.

Он всё время мне припоминает, что я его обыграл в Дохе. И Австралию. Я говорю ему: «Ну, ты зачем в туалет пошёл после первого сета, когда я тебя обыгрывал?». А он: «Я в туалет не ходил. Мне солнце мешало, и я ждал, когда оно зайдёт». Я говорю: «Ну что ты врёшь.Просто скажи, что я был сильнее». У каждого свои моменты, и у него были травмы, но быстро заживали. У него теннис такой, что он может ещё играть», — приводит слова Давыденко Eurosport.ru.