Давыденко рассказал о работе с Хачановым

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, российский теннисист Николай Давыденко рассказал, что хочет изменить в игре Карена Хачанова.

«Ноги. Конечно, он не будет бегать, как я, но улучшить всегда возможно. Немножко старт дать резче, потому что у него проблемы с координацией и противоходом. В момент старта ему нужно концентрацию усилить, а еще улучшать его же удары. Подача, удар справа с его хваткой очень сложный, в какие-то моменты он не успевает. Конечно, психика ещё. Чтобы заставить десятку мира работать, нужно время. Чтобы он слушался и слышал. Иногда слушает, но не слышит. Иногда «Да-да-да», но не делает. Поэтому стараешься выждать, а он иногда психует, нервничает. Это тренерская работа, когда ты терпишь, ждёшь, пока он успокоится и начнет работать. А потом пытаешься выкачать результат», — приводит слова Давыденко Eurosport.ru.

Также Давыденко объяснил, почему он, отец троих детей от 2 до 7 лет, на данный момент не может быть полноценным тренером Хачанова.

«Не исключаю, что в будущем такое возможно, когда я смогу уехать в полноценный тур. Возможно, смогу захватить 10-15 турниров. Например, Карен хочет, чтобы я поехал на определённые: Australian Open, Майами, но в какие-то моменты меня жена не отпускает. «На две недели, но не на пять-шесть! Дети тебя забудут, если ты уедешь на весь год!» Всё равно надо искать компромисс. Где возможно, миксануть тренеров, сейчас, оказывается, так можно. И Рублёв так делает – у него два тренера испанца. Сейчас один, а в Китае был другой. Вот так они периодически меняются.

Так же я с тренером Карена общаюсь, мы детали обсуждаем. Он меня что-то спрашивает, я ему говорю, мы совместно что-то делаем. Всегда прислушиваюсь к его основному тренеру, потому что он всё-таки ввел его в десятку, не я. Он считается главным и хорошим тренером, потому что лошара ввести игрока в десятку не сможет. А для меня опыт новый. Я пытаюсь ему внедрить какие-то моменты, которые вижу со стороны. Не себя леплю, а его, потому что нужно его улучшить, сделать какие-то элементы, новые добавить. Если тренер соглашается, мы стараемся это усовершенствовать. Посмотрим, как будет в будущем. Мне интересно. Я какие-то турниры с ним работаю и, конечно, жду результата. Хочется увидеть в игре мой результат, который я ему дал, и сказать: «Вот что мы тренировали, молодец! Ты это использовал, и оно дало плюс», — сказал Давыденко.