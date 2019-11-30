Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка сообщил об изменениях в своём тренерском штабе

Вавринка сообщил об изменениях в своём тренерском штабе
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что больше не будет работать с тренером Янником Фаттебером, который присоединился к команде спортсмена после возвращения 34-летнего уроженца Лозанны в тур в 2018 году.

«Хочу сказать спасибо моему тренеру Яннику. Вы работали со мной на протяжении многих лет. Очень помогли мне, когда я вернулся после операции. Вы были отличным тренером и другом. Спасибо за годы напряжённой работы!» — написал Вавринка в «Инстаграме».

На текущий момент Вавринка является 16-й ракеткой мира. Последним турниром, в котором Стэн принял участие, был «Мастерс» в Париже (Франция) в конце октября. Швейцарец дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю.

Вавринка раскритиковал швейцарскую прессу за вопросы о его уровне игры
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019