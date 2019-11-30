Вавринка сообщил об изменениях в своём тренерском штабе

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что больше не будет работать с тренером Янником Фаттебером, который присоединился к команде спортсмена после возвращения 34-летнего уроженца Лозанны в тур в 2018 году.

«Хочу сказать спасибо моему тренеру Яннику. Вы работали со мной на протяжении многих лет. Очень помогли мне, когда я вернулся после операции. Вы были отличным тренером и другом. Спасибо за годы напряжённой работы!» — написал Вавринка в «Инстаграме».

На текущий момент Вавринка является 16-й ракеткой мира. Последним турниром, в котором Стэн принял участие, был «Мастерс» в Париже (Франция) в конце октября. Швейцарец дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю.