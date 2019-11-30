Белорус Мирный вошёл в команду Нисикори

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде белорус Максим Мирный присоединился к команде японского теннисиста Кея Нисикори, информирует The New York Times.
Мирный будет сотрудничать с тренером Майклом Чангом, который работает с японцем с 2012 года.
41-летний Мирный — победитель шести ТБШ и двух Итоговых турниров в парном разряде. Белорус объявил о завершении карьеры в конце 2018 года.
В октябре стало известно, что Нисикори досрочно закончил сезон. Кроме того, Кей, скорее всего, пропустит домашние Олимпийские игры-2020 в Токио. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио не выполнил норматив для участия в международных стартах. Для выполнения олимпийского норматива теннисисту необходимо в течение олимпийского цикла трижды сыграть за сборную. У Нисикори такой матч пока один. Учитывая, что он не попал в заявку национальной команды на Кубок Дэвиса, у него более не будет возможности получить два вызова в сборную.
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