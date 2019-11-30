Маррей: на Кубке Дэвиса у меня появилась небольшая боль в паху

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, почему на Кубке Дэвиса сыграл лишь в одном матче за национальную команду. На групповом этапе Маррей одолел голландца Тэллона Грикспора — 6:7, 6:4, 7:6.
«У меня возникла небольшая боль в области паха. Я хотел продолжить играть, но мне не позволили рисковать. Я говорил с врачами и капитаном команды.
Не знаю точно, в какой момент я получил повреждение. Снимок я сделал только после игры с Грикспором, когда почувствовал боль в паху.
Что-то замечал уже во время подготовки, за пару дней до Кубка Дэвиса. Я начал тренироваться уже по прибытии в Мадрид, и тогда обратил внимание на боль. Это было похоже на ушиб кости, болело не очень сильно. Однако участие в матчах могло усугубить ситуацию. Это решение далось мне легко, потому что мне очень хотелось сыграть. Я не знал, сможем ли мы ещё раз дойти до четвертьфинала или полуфинала Кубка Дэвиса», — приводит слова Маррея Daily Express.
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