О'Салливан: не стал бы смотреть теннис, если бы не Федерер, Джокович и Надаль

Пятикратный чемпион мира по снукеру британец Ронни О’Салливан сравнил свою карьеру с достижениями теннисиста Роджера Федерера и гольфиста Тайгера Вудса.

«Постоянство всегда является ключом к успеху. Всё, что происходит последовательно, очень круто, так как это происходит в течение длительного времени. Я выиграл много крупных турниров, сталкиваясь с большим давлением. Думаю, что это лучшее, чего каждый может достичь в любом виде спорта.

Лучший способ узнать, как прошла ваша карьера, — сравнить её с другими. Я смотрю на Роджера Федерера и Тайгера Вудса, которые продолжают играть в теннис и гольф. У них четыре мэйджора в год, а у нас три. Но я не о математике. Я бы не стал смотреть теннис, если бы не Федерер, Джокович и Надаль. Я бы не смотрел футбол, если бы Месси не играл, и я бы не смотрел гольф, если бы не Тайгер Вудс. Я переключился бы на что-то ещё», — приводит слова О'Салливана Tennis World USA.