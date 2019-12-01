Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Директор «Мастерса» в Мадриде: Кубок Дэвиса похож на лагерь беженцев

Директор «Мастерса» в Мадриде: Кубок Дэвиса похож на лагерь беженцев
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде директор «Мастерса» в Мадриде Ион Цириак сравнил обновлённый Кубок Дэвиса с лагерем беженцев.

«Кубок Дэвиса — это пародия на турнир, которому 120 лет. Мы пришли посмотреть на полуфинал между Россией и Канадой в субботу. Когда матч закончился, на трибунах было 3000 зрителей. В другой встрече, кажется Аргентина — Хорватия, присутствовало и вовсе человек 15. «Кубок Дэвиса выглядит как лагерь беженцев», — приводит слова Цириака Digi Sport.

Финальная часть соревнований прошла в Мадриде на минувшей неделе. Команды сначала играли на групповом этапе, по итогам которого восемь сборных вышли в четвертьфинал. В финале сборная Испании обыграла канадцев со счётом 2-0. Команда России в обновлённом Кубке Дэвиса дошла до полуфинала.

Цириак: новый формат Кубка Дэвиса — посмешище и позор
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019