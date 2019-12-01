Директор «Мастерса» в Мадриде: Кубок Дэвиса похож на лагерь беженцев

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде директор «Мастерса» в Мадриде Ион Цириак сравнил обновлённый Кубок Дэвиса с лагерем беженцев.
«Кубок Дэвиса — это пародия на турнир, которому 120 лет. Мы пришли посмотреть на полуфинал между Россией и Канадой в субботу. Когда матч закончился, на трибунах было 3000 зрителей. В другой встрече, кажется Аргентина — Хорватия, присутствовало и вовсе человек 15. «Кубок Дэвиса выглядит как лагерь беженцев», — приводит слова Цириака Digi Sport.
Финальная часть соревнований прошла в Мадриде на минувшей неделе. Команды сначала играли на групповом этапе, по итогам которого восемь сборных вышли в четвертьфинал. В финале сборная Испании обыграла канадцев со счётом 2-0. Команда России в обновлённом Кубке Дэвиса дошла до полуфинала.
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