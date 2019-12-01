Девятая ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут женился на бывшей модели Ане Боди Тортосе. Они познакомились, когда были ещё подростками. Свадьба состоялась 30 ноября в Нулесе, провинция Кастельона, на родине теннисиста.

Фото доступно на странице Роберто Баутисты-Агута в «Инстаграме».

24 ноября Баутиста-Агут выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Испании. В финальном матче он одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Победу испанской команде принёс Надаль, одолевший канадца Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6 (9:7).



В ходе соревнований Баутиста-Агут покинул расположение сборной Испании из-за смерти отца, но уже через несколько дней вернулся в команду и выступил в финале.