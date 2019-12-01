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Маррей: не думаю, что смогу выиграть у Джоковича или Федерера на Australian Open

Маррей: не думаю, что смогу выиграть у Джоковича или Федерера на Australian Open
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, что готов к встрече со швейцарцем Роджером Федерером или сербом Новаком Джоковичем в первых раундах Australian Open, но вряди сможет их обыграть.

«На Открытом чемпионате Австралии я не буду в числе сеяных, так как сейчас нахожусь в районе 120-й позиции в рейтинге. В первом круге запросто могу встретиться с Федерером или Джоковичем. Но не думаю, что смогу выиграть у кого-то из них в пятисетовом поединке. Понятия не имею, какого результата ждать. Но если говорить о позитиве, важно провести полный матч из пяти сетов без проблем с бедром. Я не играл подобные встречи с тех пор, как сделал операцию», — приводит слова Маррея Tennis World USA.

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