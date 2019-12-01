Бертенс – о бывшем тренере: видела его чаще, чем своего жениха

Девятая ракетка мира голландка Кики Бертенс рассказала работе с тренером Рамоном Слюйтером. Она решила прекратить с ним сотрудничество после четырёх совместных сезонов.
«Конечно, это было трудное решение, но я была на 100% в нем уверена. Рамон хотел, чтобы я брала больше ответственности за свою карьеру. Мы хорошо поработали, вместе делили радость побед и горечь поражений. Но это очень утомительно — быть рядом изо дня в день. Я видела его чаще, чем своего жениха. Рамон был увлечён рабочим процессом гораздо больше, чем я. Он хороший тренер, но мне было тяжело.
Элизе Тамаела, с которой я начала сотрудничество в конце сезона, показалась мне очень тихой. Мы были вместе на итоговом турнире в Шэньчжэне, но при этом мне удавалось побыть одной. С Рамоном такое было невозможно», — приводит слова Бертенс AD.
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