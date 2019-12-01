Маррей: я никогда не говорил о завершении карьеры
Британский теннисист Энди Маррей заявил, что никогда не говорил о завершении карьеры. Шотландец ссылается на интервью во время Australian Open 2019 года перед матчем с Роберто Баутиста-Агутом в первом круге. Тогда пресс-служба турнира опубликовала видео, назвав его «Маррей объявил о завершении карьеры». Вскоре после этого название видео было изменено на «Маррей может завершить карьеру».
«Я не мог сказать такие вещи. Если честно, я правда не знаю, что тогда говорил. Меня переполняли эмоции, но я не думаю, что хотел завершить карьеру. Речь шла о том, что я хочу закончить на Уимблдоне.
Я не хотел продолжать, ведь мне не хотелось больше мучиться. Думаю, что тогда интервьюер оказался в непростой ситуации», — цитирует Маррея Tennis365.
Маррей: не думаю, что смогу выиграть у Джоковича или Федерера на Australian Open
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