Директор турнира в Барселоне: Пике хочет произвести революцию в теннисе
Хавьер Пуйоль, директор турнира в Барселоне, поделился мнением о реформе Кубка Дэвиса. Одним из инициаторов и инвесторов реформы выступил защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике.
«Мы уважаем Жерара и всё, что он делает. Эти люди, спортсмены топ-уровня, являются примером для более молодых ребят. Пике и компания Kosmos хотят произвести революцию в теннисе, они меняют теннис. В случае с таким турниром, как Кубок Дэвиса, это полностью оправдано», — цитирует Пуйоля Tennis World USA.
Победителем первого в истории розыгрыша Кубка Дэвиса, проходившего по новой схеме, стала сборная Испании. В финале испанцы победили сборную Канады со счётом 2-0. Ранее канадцы в полуфинале обыграли россиян (2-1).
Пике: вы не увидите игроков, плачущих в полуфинале турнира «Большого шлема»
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