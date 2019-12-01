Отец Циципаса: Стефанос уже думает об Олимпийских играх

Апостолос, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, поделился мнением о перспективах сына. Он заявил, что Циципас в рейтинге ATP может войти в топ-3.

«Я думаю, что следующая цель — оказаться в первой тройке. Стефаносу не нужно защищать много очков. У него будет возможность их набирать.

Сейчас он уже думает об Олимпийских играх, ему нравится этот турнир. Я думаю, что его психология позволит удачно выступить там и добиться хорошего результата.

Надеюсь, он будет в порядке в плане физической готовности. Но пока надо думать об Australian Open.

Да, мы рады, что он добился успеха на Итоговом чемпионате ATP, но в теннисе нельзя останавливаться. Постоянно идут какие-то турниры», — приводит слова Апостолоса Tennis World USA.