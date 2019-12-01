Отец Циципаса: Стефанос уже думает об Олимпийских играх
Апостолос, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, поделился мнением о перспективах сына. Он заявил, что Циципас в рейтинге ATP может войти в топ-3.
«Я думаю, что следующая цель — оказаться в первой тройке. Стефаносу не нужно защищать много очков. У него будет возможность их набирать.
Сейчас он уже думает об Олимпийских играх, ему нравится этот турнир. Я думаю, что его психология позволит удачно выступить там и добиться хорошего результата.
Надеюсь, он будет в порядке в плане физической готовности. Но пока надо думать об Australian Open.
Да, мы рады, что он добился успеха на Итоговом чемпионате ATP, но в теннисе нельзя останавливаться. Постоянно идут какие-то турниры», — приводит слова Апостолоса Tennis World USA.
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