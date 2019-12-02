Циципас: в последнее время мне стало ещё лучше, потому что я влюбился
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о целях на будущее и признался, что любовь помогает ему в карьере.
«Моя цель — стать первой ракеткой мира. Хочу этого достичь когда-нибудь в своей карьере. Но самое главное, чтобы продолжать чувствовать себя на корте комфортно.
Чем больше я играю, тем лучше себя чувствую. Мой отец помогает мне, он даёт мне уверенность в своих силах. Я знаю, что с его помощью смогу достичь успехов в будущем. Он спокоен, даёт мне советы, как лучше себя контролировать.
А в последнее время мне стало ещё лучше, потому что я влюбился. Это магическая ситуация! Любовь помогает думать, помогает чувствовать себя лучше с каждым днём», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
Циципас: теперь чувствую себя викингом
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