Бертенс вышла замуж за своего физиотерапевта
Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла замуж за Ремко де Рийке, своего физиотерапевта и спарринг-партнёра. Фотографиями со свадьбы 27-летняя Бертенс поделилась в своём «инстаграме».
«30 ноября! Какой день!», — написала в своём «инстаграме» Бертенс.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бертенс.
О помолвке с де Рийке Бертенс объявила около года назад. В нынешнем сезоне голландка впервые в карьере попала в топ-5 мирового рейтинга. По ходу сезона она выиграла турниры в Санкт-Петербурге (Россия) и Мадриде (Испания).
Ранее Бертенс пожаловалась, что её не включили в список претендентов на титул лучшего спортсмена года в Нидерландах. В одном из интервью теннисистка выразила недоумение в связи с непопаданием в список.
«Как такое возможно?» Бертенс недовольна оценкой её заслуг на родине
- 2 декабря 2019
-
00:40
-
00:07
- 1 декабря 2019
-
23:48
-
21:53
-
19:19
-
18:09
-
16:17
-
14:31
-
12:01
-
10:45
-
09:24
-
00:46
- 30 ноября 2019
-
22:21
-
21:55
-
21:44
-
20:19
-
13:28
-
10:54
-
10:17
-
00:52
- 29 ноября 2019
-
23:40
-
21:10
-
20:16
-
14:18
-
12:57
-
12:54
-
11:59
-
11:22
-
11:04
-
10:05
-
09:42
-
08:25
-
00:44
- 28 ноября 2019
-
23:18
-
22:46
Партнерский контент