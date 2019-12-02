Бертенс вышла замуж за своего физиотерапевта

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла замуж за Ремко де Рийке, своего физиотерапевта и спарринг-партнёра. Фотографиями со свадьбы 27-летняя Бертенс поделилась в своём «инстаграме».

«30 ноября! Какой день!», — написала в своём «инстаграме» Бертенс.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бертенс.

О помолвке с де Рийке Бертенс объявила около года назад. В нынешнем сезоне голландка впервые в карьере попала в топ-5 мирового рейтинга. По ходу сезона она выиграла турниры в Санкт-Петербурге (Россия) и Мадриде (Испания).

Ранее Бертенс пожаловалась, что её не включили в список претендентов на титул лучшего спортсмена года в Нидерландах. В одном из интервью теннисистка выразила недоумение в связи с непопаданием в список.