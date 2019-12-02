Габашвили поднялся на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый

В обновлённом рейтинге ATP от 2 декабря бывшая первая ракетка России Теймураз Габашвили поднялся на 273-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP. 2 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
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17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
254 (254). Павел Котов (Россия) — 184…
257 (257). Роман Сафиуллин (Россия) — 182…
259 (259). Евгений Карловский (Россия) — 180…
273 (274). Теймураз Габашвили (Россия) — 158.
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