Россиянка Дьяченко сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 2 декабря лидерство сохранила россиянка Виталия Дьяченко. Второе место занимает представительница Бельгии Кирстен Флипкенс. Третью строчку делят китаянки Чжан Шуай и Чжу Линь.
Чемпионская гонка WTA. 2 декабря
1 (1). Виталия Дьяченко (Россия) — 178.
2 (2). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.
3 (3). Чжан Шуай (Китай) — 140.
3 (3). Чжу Линь (Китай) — 140.
5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 135.
5 (5). Пэн Шуай (Китай) — 135.
7 (7). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.
8 (8). Лесли Керкхове (Нидерланды) — 100.
8 (8). Аранча Рус (Нидерланды) — 100.
10 (10). Коко Вандевей (США) — 95.
По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.
Первая ракетка России Павлюченкова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
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