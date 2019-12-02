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Назван лучший матч года в женском теннисе

Назван лучший матч года в женском теннисе
Теннис / WTA 0

Поединок японки Наоми Осаки с представительницей Канады Бьянкой Андрееску в четвертьфинале турнира в Пекине был признан лучшим в сезоне, сообщает официальный сайт WTA.

Японка одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Осака в итоге завоевала титул, обыграв в финале австралийку Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2.

В 2019 году Наоми также выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Осаке. Бьянка завоевала титулы на Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Торонто.

Лучшие матчи года по версии WTA
1. Наоми Осака (Япония) — Бьянка Андрееску (Канада). Пекин.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Возняцки (Дания). Истбурн.
3. Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония). Мадрид.
4. Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия). Майами.
5. Симона Халеп (Румыния) — Бьянка Андрееску (Канада). Шэньчжэнь.

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