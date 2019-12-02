Назван лучший матч года в женском теннисе

Поединок японки Наоми Осаки с представительницей Канады Бьянкой Андрееску в четвертьфинале турнира в Пекине был признан лучшим в сезоне, сообщает официальный сайт WTA.

Японка одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Осака в итоге завоевала титул, обыграв в финале австралийку Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2.

В 2019 году Наоми также выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Осаке. Бьянка завоевала титулы на Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Торонто.

Лучшие матчи года по версии WTA

1. Наоми Осака (Япония) — Бьянка Андрееску (Канада). Пекин.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Возняцки (Дания). Истбурн.

3. Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония). Мадрид.

4. Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия). Майами.

5. Симона Халеп (Румыния) — Бьянка Андрееску (Канада). Шэньчжэнь.

Первая ракетка России Павлюченкова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA