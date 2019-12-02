Назван лучший матч года в женском теннисе

Поединок японки Наоми Осаки с представительницей Канады Бьянкой Андрееску в четвертьфинале турнира в Пекине был признан лучшим в сезоне, сообщает официальный сайт WTA.
Японка одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Осака в итоге завоевала титул, обыграв в финале австралийку Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2.
В 2019 году Наоми также выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Осаке. Бьянка завоевала титулы на Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Торонто.
Лучшие матчи года по версии WTA
1. Наоми Осака (Япония) — Бьянка Андрееску (Канада). Пекин.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Возняцки (Дания). Истбурн.
3. Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония). Мадрид.
4. Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия). Майами.
5. Симона Халеп (Румыния) — Бьянка Андрееску (Канада). Шэньчжэнь.
- 2 декабря 2019
-
11:16
-
10:16
-
09:00
-
08:23
-
08:16
-
00:40
-
00:07
- 1 декабря 2019
-
23:48
-
21:53
-
19:19
-
18:09
-
16:17
-
14:31
-
12:01
-
10:45
-
09:24
-
00:46
- 30 ноября 2019
-
22:21
-
21:55
-
21:44
-
20:19
-
13:28
-
10:54
-
10:17
-
00:52
- 29 ноября 2019
-
23:40
-
21:10
-
20:16
-
14:18
-
12:57
-
12:54
-
11:59
-
11:22
-
11:04
-
10:05