Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Экс 3-я ракетка мира предположил, что Надаль провёл лучший сезон в карьере

Экс 3-я ракетка мира предположил, что Надаль провёл лучший сезон в карьере
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Финалист «Ролан Гаррос» 2013 года, бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер выразил восхищение выступлением в сезоне соотечественника Рафаэля Надаля.

«Рафа просто невероятен. Он завершил сезон на первой строчке, демонстрируя изумительный теннис и выиграв все матчи в Кубке Дэвиса. Может быть, это был лучший сезон в его карьере. Но дело в том, что Рафа продолжает прогрессировать. Он супергерой. Рафа, Роджер Федерер и Новак Джокович — особенные игроки.

Людям нужно наслаждаться игрой Рафы в ближайшие годы, потому что сложно будет встретить другого такого теннисиста. Я очень рад, что Надаль, Федерер и Джокович до сих пор играют на столь высоком уровне», — приводит слова Феррера Sky Sports.

Надаль в 2019 году выиграл «Ролан Гаррос», US Open, турниры в Риме и Монреале. В составе сборной Испании он стал победителем Кубка Дэвиса.

Медведев и Надаль сыграют на турнире в Барселоне
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019