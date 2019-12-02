Экс 3-я ракетка мира предположил, что Надаль провёл лучший сезон в карьере

Финалист «Ролан Гаррос» 2013 года, бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер выразил восхищение выступлением в сезоне соотечественника Рафаэля Надаля.

«Рафа просто невероятен. Он завершил сезон на первой строчке, демонстрируя изумительный теннис и выиграв все матчи в Кубке Дэвиса. Может быть, это был лучший сезон в его карьере. Но дело в том, что Рафа продолжает прогрессировать. Он супергерой. Рафа, Роджер Федерер и Новак Джокович — особенные игроки.

Людям нужно наслаждаться игрой Рафы в ближайшие годы, потому что сложно будет встретить другого такого теннисиста. Я очень рад, что Надаль, Федерер и Джокович до сих пор играют на столь высоком уровне», — приводит слова Феррера Sky Sports.

Надаль в 2019 году выиграл «Ролан Гаррос», US Open, турниры в Риме и Монреале. В составе сборной Испании он стал победителем Кубка Дэвиса.