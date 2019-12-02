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Тарпищев: 2019 год для российского тенниса в целом получился неплохой

Тарпищев: 2019 год для российского тенниса в целом получился неплохой
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги текущего сезона. По его мнению, российские теннисисты проявили себя отлично.

«Сезон получился в целом неплохим, у ребят — просто отличным. С хорошим выступлением в Кубке Дэвиса и индивидуальными успехами игроков сборной. У девочек год получился средним, но перспектива видна», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее на 26-й ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок» Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года в России. В номинации «Команда года» победителем стала мужская сборная России, которая дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где проиграла команде Канады. Лучшим теннисным клубом был признан СК «Балашиха». В номинации «Легенда» победил Александр Метревели.

Премия «Русский кубок» вручается с 1994 года.

Медведев признан лучшим теннисистом года в России
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