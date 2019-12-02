Барти получила главную теннисную награду Австралии

Первая ракетка мира Эшли Барти сегодня, 2 декабря, получила в Мельбурне главную теннисную награду Австралии – медаль Ньюкомба. Её вручают лучшей теннисистке по итогам прошедшего сезона.

23-летняя Барти завоевала награду третий раз кряду. В нынешнем сезоне она одержала победу на турнирах в Майами и Бирмингеме, а также выиграла «Ролан Гаррос» и Итоговый чемпионат WTA.

35-летняя Саманта Стосур победила в номинации «Дух тенниса». В ней отмечают теннисистов за проявленные лидерские качества и профессионализм.

Ранее стало известно, что Барти заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме неё в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10 — чешка Каролина Плишкова (2), японка Наоми Осака (3), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.