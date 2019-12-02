Барти получила главную теннисную награду Австралии

Первая ракетка мира Эшли Барти сегодня, 2 декабря, получила в Мельбурне главную теннисную награду Австралии – медаль Ньюкомба. Её вручают лучшей теннисистке по итогам прошедшего сезона.
23-летняя Барти завоевала награду третий раз кряду. В нынешнем сезоне она одержала победу на турнирах в Майами и Бирмингеме, а также выиграла «Ролан Гаррос» и Итоговый чемпионат WTA.
35-летняя Саманта Стосур победила в номинации «Дух тенниса». В ней отмечают теннисистов за проявленные лидерские качества и профессионализм.
Ранее стало известно, что Барти заявилась на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме неё в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10 — чешка Каролина Плишкова (2), японка Наоми Осака (3), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.
- 2 декабря 2019
-
22:09
-
20:46
-
19:59
-
19:42
-
18:14
-
15:19
-
14:39
-
13:19
-
12:18
-
11:16
-
10:16
-
09:00
-
08:23
-
08:16
-
00:40
-
00:07
- 1 декабря 2019
-
23:48
-
21:53
-
19:19
-
18:09
-
16:17
-
14:31
-
12:01
-
10:45
-
09:24
-
00:46
- 30 ноября 2019
-
22:21
-
21:55
-
21:44
-
20:19
-
13:28
-
10:54
-
10:17
-
00:52
- 29 ноября 2019
-
23:40