Федерация тенниса России отказалась вручать приз «Лучшая теннисистка года»

Президент Федерация тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что было принято решение не вручать в 2019 году приз «Лучшая теннисистка года» в стране из-за отсутствия высоких результатов у россиянок.
«Мы считаем, что успешный результат — это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры «Мастерс» и «Большого шлема». У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».
Ранее на 26-й ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок» Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года в России. В номинации «Команда года» победителем стала мужская сборная России, которая дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где проиграла команде Канады. Лучшим теннисным клубом был признан СК «Балашиха». В номинации «Легенда» победил Александр Метревели.
Премия «Русский кубок» вручается с 1994 года.
- 3 декабря 2019
-
00:56
- 2 декабря 2019
-
22:09
-
20:46
-
19:59
-
19:42
-
18:14
-
15:19
-
14:39
-
13:19
-
12:18
-
11:16
-
10:16
-
09:00
-
08:23
-
08:16
-
00:40
-
00:07
- 1 декабря 2019
-
23:48
-
21:53
-
19:19
-
18:09
-
16:17
-
14:31
-
12:01
-
10:45
-
09:24
-
00:46
- 30 ноября 2019
-
22:21
-
21:55
-
21:44
-
20:19
-
13:28
-
10:54
-
10:17
-
00:52