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Федерация тенниса России отказалась вручать приз «Лучшая теннисистка года»

Федерация тенниса России отказалась вручать приз «Лучшая теннисистка года»
Теннис / WTA 0

Президент Федерация тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что было принято решение не вручать в 2019 году приз «Лучшая теннисистка года» в стране из-за отсутствия высоких результатов у россиянок.

«Мы считаем, что успешный результат — это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры «Мастерс» и «Большого шлема». У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

Ранее на 26-й ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок» Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года в России. В номинации «Команда года» победителем стала мужская сборная России, которая дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где проиграла команде Канады. Лучшим теннисным клубом был признан СК «Балашиха». В номинации «Легенда» победил Александр Метревели.

Премия «Русский кубок» вручается с 1994 года.

Медведев признан лучшим теннисистом года в России
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