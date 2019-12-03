Названы лучшие матчи года в мужском теннисе

ATP на своём официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. Были названы шесть лучших матчей года в мужском одиночном разряде.

Лучшие матчи года в ATP-туре

1. Доминик Тим (Австрия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, групповой этап.

2. Доминик Тим (Австрия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 3:6, 6:3, 7:5. Индиан-Уэллс, финал.

3. Ник Кирьос (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Вашингтон, полуфинал.

4. Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Тим (Австрия) — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, финал.

5. Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Рим, четвертьфинал.

6. Александр Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3. Шанхай, четвертьфинал.

