Симон: скоро нас заставят играть лишь по 40 минут, чтобы матч длился как сериал

Французский теннисист Жиль Симон поделился мнением о реформах теннисных турниров. По словам Симона, ему не нравятся изменения форматов. Вместо того, чтобы менять регламенты, по мнению Симона, нужно рассказывать болельщикам о теннисе.

«Я не знаю, когда так произошло, что теннисные матчи стали слишком длинными для зрителей. Мы меняем форматы, потому что это модно. Матчи становятся всё более короткими. Скоро нас заставят играть лишь по 40 минут, чтобы продолжительность была, как у сериала. Как будто молодёжь не может сидеть у телевизора и смотреть игру три часа.

Но тут такая ситуация, что либо мы поддаёмся запросам зрителей, либо обучаем их. Мы в итоге решили поддаться нытью. И теперь всё превращается в цирк. Теперь нет уверенности в будущем нашего вида спорта.

Все думают, что теннис ждут тяжёлые времена. Поэтому каждый пытается придумать что-то новое. Но никто не думает, что постоянные изменения лишь вредят. В спорте есть свои традиции, которые надо соблюдать», — цитирует Симона Tennis World USA.