Возняцки: пока не думаю о новом сезоне, провожу время с семьёй
Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки призналась, что пока не думает о новом сезоне. По словам датчанки, пока её мысли заняты отдыхом и восстановлением.
«Жду ли новый сезон? Пока нет, я об этом не думаю. Пока что хочу провести время с семьёй, это очень приятно. Цели на новый сезон? Тоже пока не думаю об этом.
Буду готовиться размеренно. Важно подготовить организм, чтобы я была полностью готова», — цитирует Возняцки TV2.
Ранее датчанка сказала, что планирует на некоторое время отказаться от игры в теннис, чтобы хорошо подготовить организм и тело. В настоящее время она занимает 37-е место в рейтинге WTA.
В 2019 году Возняцки не удалось выйти в четвёртый круг ни одного из турниров «Большого шлема».
Брат Возняцки заявил о скором завершении карьеры датской теннисистки
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