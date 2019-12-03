Возняцки: пока не думаю о новом сезоне, провожу время с семьёй

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки призналась, что пока не думает о новом сезоне. По словам датчанки, пока её мысли заняты отдыхом и восстановлением.

«Жду ли новый сезон? Пока нет, я об этом не думаю. Пока что хочу провести время с семьёй, это очень приятно. Цели на новый сезон? Тоже пока не думаю об этом.

Буду готовиться размеренно. Важно подготовить организм, чтобы я была полностью готова», — цитирует Возняцки TV2.

Ранее датчанка сказала, что планирует на некоторое время отказаться от игры в теннис, чтобы хорошо подготовить организм и тело. В настоящее время она занимает 37-е место в рейтинге WTA.

В 2019 году Возняцки не удалось выйти в четвёртый круг ни одного из турниров «Большого шлема».