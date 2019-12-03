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Хингис: Федерер по-прежнему является одним из фаворитов на ТБШ

Хингис: Федерер по-прежнему является одним из фаворитов на ТБШ
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис поделилась мнением о своём соотечественнике Роджере Федерере. Хингис призналась, что её удивляет игра 38-летнего Федерера.

«Это действительно удивительно. Его эффективность и опыт позволяют хорошо управлять своим телом. Он хочет и дальше бить рекорды.

Просто невероятно видеть, как он продолжает играть на таком высоком уровне.
Прошло два года с тех пор, как он в последний раз выигрывал турнир «Большого шлема». Наверняка он иногда думает об этом, я бы думала. Но по крайней мере он взял хоть какой-то реванш над Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP. Теперь Роджер будет понимать, что может снова победить его. Иногда такая психология очень важна.

На мой взгляд, Федерер по-прежнему является одним из фаворитов на турнирах «Большого шлема», особенно на «Уимблдоне», — цитирует Хингис Metro.

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