Бельгийская теннисистка рассказала, как ей помог каминг-аут

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк, три года назад сообщившая о нетрадиционной сексуальной ориентации, призналась, что это помогло ей обрести уверенность в себе.
«Как многие знают, я совершила каминг-аут три года назад, когда мне было 22. Всё то, что я пережила, придало мне мужества открыто заявить о своей сексуальной ориентации, хотя раньше я нервничала по этому поводу. Мне повезло с моей подругой Гретье Миннен, с которой я уже вместе три года. Приятно было узнать, что родители хорошо восприняли мой каминг-аут, они просто хотели, чтобы я была счастлива и здорова.
Заслуга моей девушки в том, что я наконец счастлива, очень велика. Она одна из первых, кто вселил в меня уверенность, помимо членов семьи. Она сказала, что я прекрасна и мои волосы тоже хороши. Наконец-то кто-то меня принял тем, кем я являюсь. На прошедшем Уимблдоне у нас была удивительная возможность сыграть в паре. Приятно, что теперь меня поддерживает так много людей.
Совершив каминг-аут, я сразу же получила поддержку в соцсетях. Меня это потрясло. Я наконец чувствую, что стала тем, кем являюсь на самом деле, и делаю то, что хочу", — цитирует Ван Эйтванк Behind The Racquet.
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