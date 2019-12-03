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Павлюченкова показала, как готовится к новому сезону

Павлюченкова показала, как готовится к новому сезону
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый видеоролик, в котором показан процесс тренировок. Первая ракетка России продолжает подготовку к новому сезону.

«Неделя 4, поехали», — написала россиянка в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» российской теннисистки.

Ранее был опубликован обновлённый рейтинг WTA. В нём Павлюченкова потеряла одну строчку. Сезон российская теннисистка завершила на 31-м месте в рейтинге. Первой ракеткой мира остаётся австралийка Эшли Барти. В топ-50 из россиянок также вошли Вероника Кудерметова (40) и Екатерина Александрова (42).

Павлюченкова планирует принять участие в первом турнире нового сезона, который будет проходить в Брисбене (Австралия). Соревнование будет проходить с 6 по 12 января 2020 года.

Павлюченкова, Барти, Плишкова и Осака заявлены на турнир в Брисбене
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