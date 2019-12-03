Суарес-Наварро, совершившая каминг-аут, завершит карьеру в 2020 году

Бывшая шестая ракетка мира, испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро на пресс-конференции сообщила, что завершит карьеру в следующем году.
«2020-й будет последним годом в моей профессиональной карьере. Как вы все знаете, теннис дал мне больше, чем я могла представить, когда только начинала играть. Но правда в том, что у меня появляются другие приоритеты. Я хочу быть с семьёй», — приводит слова Суарес-Наварро Bolsamania.
Ранее Карла объявила о нетрадиционной сексуальной ориентации. Она встречается с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.
За карьеру 31-летняя уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии выиграла два турнира WTA в одиночном разряде — в Оэйраше (2014) и Дохе (2016). Она семь раз доходила до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
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