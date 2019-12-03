Пользователи обрушили сайт, на котором продаются монеты с изображением Федерера

Спрос на монеты с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера был настолько высоким, что сайт, на котором они продавались, перестал работать уже через несколько часов после публикации новости, сообщает The Age.

Ранее стало известно, что изображение Федерера появится на монетах в 20 и 50 франков. Швейцарский теннисист стал первым швейцарцем, который при жизни был удостоен чести появиться на монетах.

Изначально планируется выпустить 60 тыс. таких монет. Но в Швейцарии не исключают, что тираж может быть увеличен до 100 тыс.

Правительство Швейцарии в своём заявлении по поводу выпуска памятных монет назвало Роджера самым известным швейцарцем и идеальным представителем страны.



38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

